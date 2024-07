Kurz vor Landtagswahl: Großdemo in Leipzig geplant

Leipzig - Für den 25. August ruft das Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" zur Großdemo in Leipzig auf.

Mit der Demo will das Bündnis ein Zeichen für eine solidarische Demokratie und gegen Rechtsextremismus setzen.

Bereits ab 14 Uhr können sich Demonstrierende auf dem Augustusplatz zum "Markt der Demokratie" über das Wirken verschiedener zivilgesellschaftliche Initiativen in Leipzig informieren. Vereine können sich >>>hier mit einer Aktion oder einem Stand melden.

Unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen!" sind ab 15 Uhr drei Kundgebungen in verschiedenen Ausrichtungen geplant, ab 16 Uhr startet ein gemeinsamer Aufzug um den Ring.

"Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen statt, und es besteht die Gefahr, dass die extreme Rechte einen massiven Sieg einfahren wird.

Deshalb ist es wichtig, alle Demokratinnen und Demokraten zur Wahl aufzurufen und ein klares Zeichen in die Republik zu senden, dass hier in Leipzig viele Menschen für ein Miteinander ohne Hass, Hetze und Ausgrenzung eintreten", so Bündnis-Sprecherin Irena Rudolph-Kokot.