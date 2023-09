Mehrere Demos in Berlin sorgen für Stau und Verkehrschaos

Berlin - In Berlin kommt es am Samstag wegen zahlreicher Demonstrationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Demo "Marsch für das Leben 2023" fand bereits vor zwei Jahren im Regierungsviertel statt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) per "X" (vormals Twitter) mitteilte, kommt es zwischen 12 und 16.30 Uhr in Tiergarten und Mitte zu Sperrungen entlang der Wegstrecke via Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße und Dorotheenstraße. Grund dafür ist eine Demo zum Motto "Marsch für das Leben 2023".

Zudem versammelten sich gegen 14 Uhr auf dem Potsdamer Platz mehrere hundert Radfahrer, die bis 17 Uhr durch die Innenstadt fahren.

Dabei radeln sie unter anderem über die folgenden Straßen: Reichpietschufer, Kurfürstendamm, Yorckstraße, Tempelhofer Ufer, Oberbaumbrücke, Karl-Marx-Allee und Leipziger Straße.

Des Weiteren bewegt sich ein Demonstrationszug zum Motto "Solidarität mit der revolutionären Bewegung im Iran" in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vom Breitscheidplatz über den Kurfürstendamm bis zur Uhlandstraße. Von dort zieht die Demo zurück bis zur Nürnberger Straße und anschließend zum Ausgangsort Breitscheidplatz.

Von 14.30 bis 16.30 Uhr findet zudem eine weitere Kundgebung mit Startpunkt in Charlottenburg zum Thema "Regulierung von Fahrzeugen ohne Lenk- und Haltestange" statt. Die Demonstranten werden vom Steinplatz über Ernst-Reuter-Platz, Hofjägerallee, Schöneberger Ufer, Rudi-Dutschke-Straße, Spittelmarkt, Grunerstraße, Moritzplatz, Kochstraße und Mehringdamm zum Tempelhofer Feld ziehen.