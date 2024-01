Mit kreativen Plakaten: Tausende bei Demonstration gegen rechts in Frankfurt

Frankfurt am Main - Inklusive kreativer Plakate! In der Frankfurter Innenstadt haben am Freitagabend erneut Tausende Menschen gegen rechts demonstriert.

Samt einiger einfallsreicher Plakate wie in diesem Fall demonstrierten mehrere tausend Menschen auch am Freitag in Frankfurt am Main gegen rechts. © Boris Roessler/dpa

Auf einfallsreichen Plakaten war unter anderem zu lesen "Kein Staatsgeld für Faschisten", "Remigriert euch ins Knie" oder "AfD wählen ist so 1933". Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration am Abend friedlich. Es habe keinerlei Meldung von Problemen gegeben.

Auch am Wochenende soll es in mehreren hessischen Städten Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus geben. Am vergangenen Wochenende waren in Hessen knapp 70.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um sich für die Demokratie und gegen rechts starkzumachen. Deutschlandweit waren es mehr als 900.000 Menschen gewesen.

Ausgelöst wurden die Proteste durch Berichte des Medienhauses Correctiv über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen radikaler Rechter, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.