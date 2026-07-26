Nach Anschlag auf Berliner CSD: Hamburg Pride ruft zu Demo auf

Hamburg - Die Veranstalter der Hamburger Pride Week haben nach dem tödlichen Angriff am Rande des Berliner Christopher Street Day (CSD) zu einer Demonstration in der Hamburger Innenstadt aufgerufen.

Die Demonstration soll am Sonntagnachmittag stattfinden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

"Wir sind in Gedanken bei der Berliner Community", heißt es in dem bei Instagram verbreiteten Aufruf.

Demnach soll die Demonstration am Nachmittag um 16 Uhr an der Ecke Neuer Jungfernstieg/Lombardsbrücke stattfinden.

Zu der Hamburger CSD-Parade am kommenden Samstag werden Hunderttausende Menschen erwartet. Nach der Bluttat von Berlin sei man im Austausch mit Polizei, sagte Manuel Opitz, Sprecher von Hamburg Pride, der Nachrichtenagentur dpa. Einzelheiten nannte er nicht.