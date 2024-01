Protest am Montag: Bauern wollen fast alle Autobahnauffahrten blockieren!

Leipzig - Auf Autofahrer kommen am Montag erhebliche Verkehrsbehinderungen zu. Die Bauern wollen fast alle Autobahnauffahrten in Sachsen blockieren.

Zwar hat die Bundesregierung inzwischen Teile ihrer geplanten Subventionskürzungen zurückgenommen. Der für Montag angekündigte Protest der Bauern soll trotzdem stattfinden. © Hendrik Schmidt/dpa

Aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agar-Subventionen wollen die Bauern am Montag 95 Prozent aller Autobahnauffahrten in Sachsen blockieren. Die Aktionen seien für einen Zeitraum von 5 bis 17 Uhr angemeldet worden, sagte Robert Erdmann, Sprecher der Vereinigung "Land schafft Verbindung" am Freitag.

Gleichzeitig distanzieren sich die Landwirte von Aktionen, die von Akteuren wie den Freien Sachsen im Fahrwasser der Bauernproteste geplant werden. "Damit haben wir nichts zu tun", sagte Erdmann.

"Wir legen in Sachsen großen Wert darauf, dass sich alles, was wir machen, in einem vernünftigen Rechtsrahmen bewegt und in Zusammenarbeit mit der Polizei geschieht", sagte er.

Die Blockaden der Autobahnauffahrten seien angemeldete Demonstrationen. Die Bauern sähen keine andere Möglichkeit, von der Politik gehört zu werden.