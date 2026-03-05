Regionalliga und Demos: Polizei in Halle steht angespannter Samstag bevor

Halle (Saale) - Wer am Samstag in Halle (Saale) unterwegs ist, muss jede Menge Geduld mitbringen.

Die Polizei hat am Samstag in Halle alle Hände voll zu tun. © Heiko Rebsch/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans finden am Samstag im Tagesverlauf mehrere Veranstaltungen statt, die jeweils Hunderte Teilnehmende anlocken werden.

Zum Regionalliga-Kracher zwischen dem Halleschen FC und dem Chemnitzer FC (Anstoß: 14 Uhr) werden mindestens 7000, in der Spitze 9000 Fans erwartet. Die An- und Abreise der Zuschauenden wird mit einem großen Polizeiaufgebot und Straßensperrungen einhergehen, insbesondere rund um das Leuna-Chemie-Stadion.

Aber damit nicht genug: Unter dem Motto "Kein Kampfsport den Faschisten" wollen Hunderte linke Demonstrierende am Nachmittag am Hauptbahnhof ein Zeichen gegen die "Gladiator Fight Series" setzen, die am Samstag in Halle ausgetragen wird. Den Organisatoren der Kampfsportveranstaltung wird eine Nähe zur Neonazi-Szene vorgeworfen.

Darüber hinaus wollen sich die feministischen Bündnisse der Stadt ab 18 Uhr mit der Demo "Kampf dem Patriarchat" auf den anstehenden Internationalen Frauenkampftag (8. März) einstimmen. Die Versammlung findet auf dem Marktplatz statt.