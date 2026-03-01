Militärschlag auf den Iran: Gleich mehrere Demos in Hamburg

Hamburg - Nach dem Militärschlag der USA und Israels auf das Mullah-Regime im Iran kochen in der Hansestadt die Emotionen hoch.

In Hamburg gab es am Sonntagnachmittag gleich mehrere Versammlungen in Bezug auf den Iran. © Lenthe-Medien/Harms

Bereits am Samstag waren tausende Menschen unter dem Motto "Nein zur Islamischen Republik Iran!" durch die Hamburger City gezogen. Am Sonntag setzte sich die Welle der Demonstrationen fort.

Gegen 14 Uhr versammelten sich Demonstrierende am Heidi-Kabel-Platz, direkt neben dem Hamburger Hauptbahnhof - diesmal allerdings unter dem Motto "Hände weg vom Iran".

Teilnehmer protestierten dabei gegen die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Die Polizei hatte im Vorfeld mit rund 50 Teilnehmern gerechnet, ein Reporter vor Ort sprach von etwa 100 Demonstrierenden. Die Versammlung ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Während am Hauptbahnhof gegen den Militärschlag demonstriert wurde, herrschte nur wenige Straßen weiter eine völlig andere Stimmung: Ebenfalls seit 14 Uhr jubelten knapp 200 Personen auf dem Rathausmarkt.