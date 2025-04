Seit 100 Jahren verboten: Demonstranten wollen trotzdem in der Spree baden

Berlin - Mit einer Demonstration im Wasser will der Verein Flussbad Berlin am 20. Mai ein Zeichen für die Aufhebung des Badeverbots in der Spree setzen.

Beim "Berliner Flussbad Pokal" schwammen Teilnehmer im Jahr 2016 auch an der Museumsinsel vorbei. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Hintergrund ist der 100. Jahrestag des Badeverbots in der innerstädtischen Spree, wie es auf der Website des Vereins heißt. "Call it a Demo, we call it Badespaß."



Der Verein weist auf Städte wie Amsterdam, Basel, Bochum, Halle an der Saale, Hamburg, Kopenhagen, München oder Wien hin, in denen das Baden in Flüssen mitten in der Stadt erlaubt sei. In Berlin sei das nach wie vor verboten.

Und das seit dem 20. Mai vor 100 Jahren, als der Berliner Magistrat die Schließung aller Flussbadeanstalten in Alt-Berlin beschloss. Grund war damals die unter hygienischen Gesichtspunkten fragwürdige Qualität des Spreewassers.

Der gemeinnützige Verein setzt sich seit Jahren dafür ein, auch mitten in der Stadt in der Spree wieder baden zu dürfen und hat sich für ein Flussbad am Spreekanal neben dem Humboldt Forum starkgemacht.

"Tatsächlich sind die sachlichen Probleme zum Glück viel geringer als ursprünglich gedacht", sagte Gründungsmitglied Jan Edler der Deutschen Presse-Agentur.

Das Wasser sei besser als zunächst gedacht. Es sei möglich, in der Spree zu schwimmen, ohne dass es filtriert werden müsse. "Das geht mit einem Wasserqualitäts-Monitoringsystem, das den Nutzern signalisiert, wann man es riskieren kann, schwimmen zu gehen."