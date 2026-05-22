22.05.2026 11:34 Auch das noch! Onlineauskunft der Deutschen Bahn in ganz NRW lahmgelegt

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Direkt vor dem Pfingstwochenende macht die Onlineauskunft der Deutschen Bahn in NRW Probleme: Bei Regionalzügen und S-Bahnen werden fehlerhafte Daten gezeigt.

Von Gregor Tholl Düsseldorf - Bei der Deutschen Bahn gibt es seit dem Morgen eine Störung in der Onlineauskunft – ganz NRW ist betroffen. Kurz vor Pfingsten können Reisende nicht auf die Onlineauskunft der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen zugreifen. © Michael Brandt/dpa "Aufgrund technischer Probleme kann es aktuell zu fehlerhaften Daten in der Onlineauskunft kommen. An der Behebung der Störung wird aktuell gearbeitet", teilte die Bahn mit. Man hoffe, die Störung bis 13 Uhr behoben zu haben. Die fehlerhaften Meldungen betreffen demnach praktisch sämtliche Regionalzüge (RE- und RB-Linien) sowie die S-Bahnen (die Linien S1 bis S9 sowie S11, S12, S19, S23, S28, S41). Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindungen auf andere Weise überprüfen, etwa über die DB-App.

Titelfoto: Michael Brandt/dpa