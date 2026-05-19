Lkw kracht gegen Unterführung: Verspätungen und Ausfälle im Regio- und Fernverkehr

Düsseldorf - Zahlreiche Bahnreisende von und nach Düsseldorf sowie auf der verkehrsreichen Strecke zwischen Düsseldorf und Köln müssen nach einem Lkw-Unfall in einer Unterführung mit Umleitungen und Ausfällen rechnen.

Ein Lkw-Unfall in Düsseldorf hat am Dienstag zu Umleitungen und Ausfällen bei der Deutschen Bahn geführt. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Betroffen sind der Regional- und der Fernverkehr. Wie lange die betroffene Bahnbrücke im Düsseldorfer Stadtteil Eller nicht von Zügen befahren werden könne, sei noch offen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW.

Im Infoportal Zuginfo.NRW wird nach Erfahrungen aus ähnlichen Fällen 14 Uhr prognostiziert.

Wie der Bahn-Sprecher erklärte, falle im Fernverkehr der Halt Düsseldorf Hauptbahnhof bei einigen Verbindungen durch weiträumige Umleitungen von ICE-Zügen aus.

Im Regionalverkehr führen der RE1 und der RE5 (beide RRX) Umleitungen. Die S6 endet in Düsseldorf. Sie fahre nicht die volle Strecke.

Die Bahn prüfe in solchen Fällen immer sehr genau, ob statische Mängel an der Brücke durch den Verkehrsunfall entstanden seien, erläuterte der Sprecher.