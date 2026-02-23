Ausfälle und Verspätungen: Störung auf ICE-Strecke zwischen Erfurt und Leipzig

Leipzig/Erfurt - Hier ist die Geduld der Reisenden gefragt: Eine beschädigte Oberleitung beeinträchtigt den Fernverkehr auf der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Leipzig /Halle am Montag erheblich.

Wer mit dem ICE zwischen Erfurt und Leipzig unterwegs ist, muss mit Verspätungen und sogar Zugausfällen rechnen. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, hängt im Bereich des Saubachtals ein Teil der Oberleitung herab. Die Strecke sei inzwischen wieder eingleisig befahrbar. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet.

Techniker seien vor Ort und hätten mit den Reparaturarbeiten begonnen. Diese sollen den Angaben zufolge voraussichtlich im Laufe der Nacht abgeschlossen werden.

Zuvor war die Verbindung am Vormittag komplett gesperrt worden.

Fernverkehrszüge werden derzeit teilweise umgeleitet - sowohl über Naumburg und Großkorbetha als auch über Sangerhausen und Sömmerda.