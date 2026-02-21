Rolltreppen-Chaos in Berlin: Die ersten Anlagen laufen wieder

Berlin - Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz sind seit Samstag die ersten Anlagen wieder in Betrieb.

Die Rolltreppen müssten noch umfassend überprüft und repariert werden. © Markus Lenhardt/dpa

Wie viele genau hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte die Bahn mit. "Ziel ist es, sämtliche Rolltreppen so schnell wie möglich wieder in Gang zu setzen." Die ersten Rolltreppen sollen demnach im Hauptbahnhof wieder anrollen.

Dort sind seit Mittwoch 42 der insgesamt 54 Anlagen außer Betrieb, am Südkreuz weitere zehn. Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland kam es zu Stillständen.

Betroffen seien bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden.