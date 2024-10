Bahn-Chaos in Berlin: Störung im Fern- und Regionalverkehr behoben

Berlin - Eine Störung im Stellwerk Rummelsburg in Berlin hatte am Mittwoch im Bahnverkehr Zugumleitungen und Verspätungen zur Folge.

Betroffen von dem Problem waren demnach die ICE-Verbindungen Berlin-München, Berlin-Frankfurt/Main sowie von Berlin aus in die Schweiz und auch die EC-Verbindung zwischen Berlin und Polen.

Am frühen Abend war die Störung nach mehreren Stunden behoben, wie ein Sprecher sagte.

Schon die Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen in Berlin eine Menge Geduld. Eine technische Störung sorgte für eine Sperrung des Autobahntunnels der A100 in Neukölln. Jetzt trifft es mal wieder die Bahnfahrer.

Erstmeldung von 14.40 Uhr, aktualisiert um 19.38 Uhr.