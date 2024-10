Bahn-Chaos in Berlin: Umleitungen, Verspätungen und Ausfälle

An der Behebung der Störung werde derzeit gearbeitet. Dies könne noch bis in den Nachmittag hinein andauern.

Betroffen sind demnach die ICE-Verbindungen Berlin-München, Berlin-Frankfurt/Main sowie von Berlin aus in die Schweiz als auch die EC-Verbindung zwischen Berlin und Polen. Hier entfallen zudem die Halte Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Ostkreuz.

Schon die Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen in Berlin eine Menge Geduld. Eine technische Störung sorgte für eine Sperrung des Autobahntunnels der A100 in Neukölln. Jetzt trifft es mal wieder die Bahnfahrer.