Bahn streicht Nahverkehrs-Freigabe für viele Fernzüge: Auch Strecke Dresden-Chemnitz betroffen?

Dresden/Chemnitz/Berlin - Rückschlag für Reisende! Ab dem großen Fahrplanwechsel im Dezember wird die Nahverkehrs-Anerkennung für freigegebene IC- sowie ICE-Züge in Berlin und Brandenburg wohl beendet werden. Ein entsprechender Vertrag ist durch die Deutsche Bahn (DB) gekündigt worden. Nun stellt sich die Frage, ob dies auch Auswirkungen auf die Nutzungsregelungen für das Intercity-Angebot zwischen Dresden und Chemnitz hat.

Unklar ist dabei, wie es mit dem Deutschlandticket weitergeht. "Es ist aktuell bis Ende 2025 gesichert", so Ester.

Die Intercity-Verbindung von Elsterwerda über den Flughafen BER zum Berliner Hauptbahnhof ist häufig durch Deutschlandticket-Nutzer überfüllt. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Für die Nahverkehrs-Freigabe auf der besonders beliebten Fernverkehrsverbindung Elsterwerda-Berlin hingegen dürfte das Ende zum 14. Dezember erreicht sein.

Grund dafür ist die außergewöhnlich hohe Nachfrage aufgrund des Deutschlandtickets. "Die Züge sind regelmäßig überfüllt", teilte ein DB-Sprecher gegenüber "nd" als Begründung mit.

Eine Fortsetzung der Kooperation mit DB Fernverkehr wäre dem Medienbericht zufolge nur möglich, wenn sich der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) deutlich stärker finanziell beteiligt, wozu es bisher aber keine Bereitschaft gegeben hätte.

Laut Verkehrsminister Detlef Tabbert (64, BSW) müsste Brandenburg eine Verdreifachung der bisherigen Kosten stemmen. "Das ist nicht finanzierbar und in der Preisindikation in keiner Weise nachvollziehbar", so der 64-Jährige. Vonseiten des VBB sollen deshalb nun mögliche Alternativangebote mit Regionalzügen für den Fahrplan 2026 geprüft werden.