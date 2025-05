16.05.2025 15:55 Daten belegen Eindruck: Unpünktlichkeits-Rekord bei Bayerns Regionalzügen

In der Schweiz und Österreich fährt die Eisenbahn in aller Regel pünktlich. In Bayern hingegen sind Verspätungen und Zugausfälle ärgerlicher Alltag.

Von Carsten Hoefer München - Bayerns Regionalzüge sind im vergangenen Jahr so häufig verspätet gefahren oder ausgefallen wie noch nie seit der Bahnreform 1994. Für Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (61, CSU) sind die Statistiken "alles andere als überraschend". © Sven Hoppe/dpa Laut neuer Jahresstatistik der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) verschlechterte sich die "Pünktlichkeitsquote" 2024 von 87 auf 85,3 Prozent, was bedeutet, dass nach dieser offiziellen Wertung knapp 15 Prozent aller Regionalzüge und S-Bahnen in Bayern zu spät kamen. Acht Prozent der Züge fielen aus. Laut BEG ist kurzfristig auch keine substanzielle Verbesserung zu erwarten. "Das ist leider die schlechteste Bilanz seit der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs vor 30 Jahren", räumte BEG-Geschäftsführerin Bärbel Fuchs ein. Deutsche Bahn Streckensperrung zwischen Hamburg und Berlin: Eigene Busflotte in Produktion "Verspätungen und Zugausfälle prägen auch in Bayern immer mehr den Alltag und sorgen für berechtigten Ärger bei den Fahrgästen." Nach dem in Deutschland üblichen Berechnungsverfahren zählen Züge als unpünktlich, wenn sie mehr als sechs Minuten verspätet fahren. Verkehrsminister Christian Bernreiter (61, CSU) nannte die Entwicklung "ernüchternd, aber alles andere als überraschend". Kaputtgespart: Hälfte aller Verspätungen liegt an Infrastruktur Knapp 15 Prozent aller Regionalzüge und S-Bahnen in Bayern fahren zu spät. Weitere acht Prozent der Züge fahren erst gar nicht los. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa Der CSU-Politiker verwies darauf, dass es sich um ein bundesweites Problem handle, und hofft auf Besserung durch die angekündigten Investitionen des Bundes in das Schienennetz.

Nahezu die Hälfte aller Verspätungen war laut BEG auf infrastrukturbedingte Störungen und Baustellen zurückzuführen. Zu ersteren zählen etwa gestörte Weichen oder Bahnübergänge. Pünktlichste Eisenbahn Bayerns ist nach wie vor die hauptsächlich von Touristen genutzte Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen, die ohne Konkurrenz nur auf einer einzigen Strecke fährt. Deutsche Bahn Pendler-Frust! Hier müssen Bahnreisende mit Verspätungen rechnen Sowohl bei der S-Bahn München als dem meistgenutzten Regionalnetz in Bayern als auch bei der Nürnberger S-Bahn verschlechterte sich die Bilanz. Extrem unpünktlich sind demnach die Züge München - Prag und München - Hof. Auf letzterer Linie kamen nach der offiziellen Zahl nur 62 Prozent der Züge pünktlich. Noch unzuverlässiger war nur die Verbindung in die tschechische Hauptstadt mit einer offiziellen Pünktlichkeitsquote von knapp 44 Prozent. Die Zugausfälle allerdings waren keineswegs alle auf technische Mängel zurückzuführen: In über einem Viertel der Fälle waren laut BEG externe Ursachen im Spiel: Lokführerstreiks, Notarzteinsätze und widriges Wetter.

