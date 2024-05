Bahnchef fordert Politik auf: Nicht nur sanieren, "müssen Strecken neu bauen"

Berlin - Bahnchef Richard Lutz (59) hat die Politik aufgefordert, über die laufenden Reparaturarbeiten am bestehenden Netz den Neubau von Bahnstrecken nicht zu vernachlässigen.

Richard Lutz (59), Chef der Deutschen Bahn, fordert neue Strecken von der Politik. © AFP/Tobias Schwarz

"Es genügt nicht, dass wir bestehende Infrastruktur sanieren", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) laut einem Vorabbericht vom Freitag. "Wir müssen auch Strecken neu bauen", sagte Lutz.

Der Neubau sei wichtig, um schnellen und langsamen Verkehr zu trennen, betonte der Bahnchef. "Das schafft nicht nur zusätzliche Kapazität, sondern stabilisiert den gesamten Betrieb", sagte Lutz der "FAS".

Als Beispiel nannte er die geplante Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Mit den Vorhaben müsse jetzt begonnen werden - "wenn wir wollen, dass neue Strecken noch in den Dreißigerjahren in Betrieb gehen".

An der Nachfrage würden die verkehrspolitischen Ziele nicht scheitern, "dafür brauchen wir auch den Neubau".

Zugleich dämpfte Lutz die Hoffnung auf hohe Pünktlichkeitswerte wie in der Schweiz.