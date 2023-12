Beschwerdewelle bei der Deutschen Bahn: Größte Probleme seit "190 Jahren"

Frankfurt am Main - Marode Infrastruktur, Personalmangel und viele Baustellen bei der Bahn sorgen derzeit für viel Frust bei Pendlern. Betroffen sind laut Fahrgastverband Pro Bahn alle Landesteile.

Ob am Frankfurter Hauptbahnhof oder in anderen Landesteilen, die Deutsche Bahn hat aktuell massive Probleme, ihren Zugverkehr geregelt auf die Schiene zu bekommen. © Helmut Fricke/dpa

Im Zugverkehr läuft es derzeit häufig nicht rund. Ausfallende oder verspätete Züge, unbesetzte Stellwerke und Ersatzverkehr mit Bussen scheinen schon fast Alltag. Die Zahl der Beschwerden sei in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen, teilte der Landesverband Hessen des Fahrgastverbands Pro Bahn auf Anfrage mit. "Dieses Jahr rechnen wir mindestens mit einer Verdopplung", erklärte der Landesvorsitzende Thomas Kraft.

Probleme gebe es in allen Landesteilen, unter anderem wegen nicht besetzter Stellwerke. Diese Probleme seien nicht hinnehmbar, sagte Kraft: "In solch eklatanter Weise hat sich dies in fast 190 Jahren Bahngeschichte, nehmen wir mal die Weltkriege aus, nicht zugetragen."

Der Verband fordert, dass Berufe wie Fahrdienstleiter als systemrelevant eingestuft werden, ähnlich den Gesundheitsberufen. Wenn ein Stellwerk tagelang ausfalle, etwa im größten hessischen Güterbahnhof Mainz-Bischofsheim, verzögerten sich Lieferketten in ganz Mitteleuropa.

Die Deutsche Bahn nennt Personalengpässe und erhöhte Krankenstände als Gründe. Lokführer, Fahrdienstleiter und Instandhalter seien sehr spezialisiert und könnten bei Engpässen nicht ohne Weiteres andernorts eingesetzt werden. Hinzu kämen zahlreiche Baustellen.