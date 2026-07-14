Brandanschlag auf Bahninfrastruktur: Zugverkehr teilweise wieder angelaufen

Neu Wulmstorf - Ein Feuer in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Stade lahmgelegt. Inzwischen läuft der Regionalverkehr teilweise wieder an.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Der Verkehr zwischen Buxtehude und Stade wurde am Abend langsam wieder aufgenommen: Der RE5 fahre auf dem Abschnitt Buxtehude, Stade, Horneburg und Cuxhaven, teilte die Bahn mit. Prognosen zur Dauer der Reparatur konnte am Abend nicht gegeben werden.

Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, brannte es in der Nacht an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven.

Gegen 1.15 Uhr hat ein Zeuge das Feuer an einem Technikgebäude des Bahnübergangs am Elstorfer Heuweg gemeldet. Das Feuer war noch vor Eintreffen der Feuerwehr nahezu erloschen, ohne größere Schäden einzurichten, teilte die Polizei mit.

Nur 50 Meter weiter brannte allerdings ein Verteilerkasten, wodurch Signalleitungen beschädigt wurden. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sicherte vor Ort Spuren. Der Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht im Bereich des Bahnübergangs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04181 2850 zu melden.