Kein Klopapier da! Zugchef lässt ICE stoppen und eilt zum Supermarkt
Hamburg - Voller Einsatz für die Fahrgäste! Am Samstagabend hat ein Zugchef seinen ICE stoppen lassen, weil kein Klopapier mehr an Bord war. Geschwind lief der Mitarbeiter zum nächsten Supermarkt.
Betroffen war eine Fahrt mit dem neuen Talgo-Niederflur-Zug der Deutschen Bahn (DB) von Westerland (Sylt) nach Berlin Gesundbrunnen. "Der ICE L hat einen ungeplanten Zwischenstopp in Hamburg-Bergedorf eingelegt", erklärte eine Konzernsprecherin auf TAG24-Anfrage.
Ein Reisender hatte auf Instagram ein Video (mittlerweile über 730.000 Views) vom Bahnsteig gepostet, das zeigt, wie der Zugchef mit drei Packungen "Super Soft" die Treppe hinauf eilte, also keine Kosten und Mühen für die Kunden gescheut hatte.
Die DB bestätigte den Vorgang. Das Personal habe "sofort gehandelt", als der Mangel festgestellt worden sei. "Üblicherweise wird der Bestand der Verbrauchsmaterialien von unserem Dienstleister bei der Bereitstellung des Zuges vorgenommen und überprüft. Leider kam es hier zu einem kurzfristigen Ausfall", heißt es.
Die Kosten für den Kauf des Klopapiers trage natürlich der Konzern. Als Reaktion auf den Vorfall würden die Beladungsmengen nochmals überprüft und zudem vermehrt Stichproben-Kontrollen durchgeführt, so die Sprecherin.
In der Caption seines Instagram-Reels dankt der Fahrgast dem DB-Angestellten für sein großes Engagement: "Organisationen funktionieren nicht allein durch Handbücher und Prozesse. Sie funktionieren, weil Menschen Eigenverantwortung zeigen, pragmatische Lösungen finden und sich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken."
Titelfoto: Montage: Lea Albert/dpa, Instagram/mistercurly