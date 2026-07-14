Kein Klopapier da! Zugchef lässt ICE stoppen und eilt zum Supermarkt

Hamburg - Voller Einsatz für die Fahrgäste! Am Samstagabend hat ein Zugchef seinen ICE stoppen lassen, weil kein Klopapier mehr an Bord war. Geschwind lief der Mitarbeiter zum nächsten Supermarkt.

Pragmatische Lösung: Weil ein ICE L aus Westerland (Sylt) ohne Toilettenpapier unterwegs war, ließ der Zugchef kurzerhand einen Stopp einlegen und düste zum Supermarkt. (Symbolfoto) © Lea Albert/dpa

Betroffen war eine Fahrt mit dem neuen Talgo-Niederflur-Zug der Deutschen Bahn (DB) von Westerland (Sylt) nach Berlin Gesundbrunnen. "Der ICE L hat einen ungeplanten Zwischenstopp in Hamburg-Bergedorf eingelegt", erklärte eine Konzernsprecherin auf TAG24-Anfrage.

Ein Reisender hatte auf Instagram ein Video (mittlerweile über 730.000 Views) vom Bahnsteig gepostet, das zeigt, wie der Zugchef mit drei Packungen "Super Soft" die Treppe hinauf eilte, also keine Kosten und Mühen für die Kunden gescheut hatte.

Die DB bestätigte den Vorgang. Das Personal habe "sofort gehandelt", als der Mangel festgestellt worden sei. "Üblicherweise wird der Bestand der Verbrauchsmaterialien von unserem Dienstleister bei der Bereitstellung des Zuges vorgenommen und überprüft. Leider kam es hier zu einem kurzfristigen Ausfall", heißt es.

Die Kosten für den Kauf des Klopapiers trage natürlich der Konzern. Als Reaktion auf den Vorfall würden die Beladungsmengen nochmals überprüft und zudem vermehrt Stichproben-Kontrollen durchgeführt, so die Sprecherin.