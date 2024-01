DB erneuert Gleise: Massive Änderungen im Magdeburger Zugverkehr!

Magdeburg - Ab dem morgigen Dienstag sind in Magdeburg Gleisarbeiten der Deutschen Bahn nötig. Diese haben für einige Tage gravierende Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Stadt.

Zu Beginn des neuen Jahres sind in Magdeburg Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn nötig. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zwischen 4 Uhr am 2. Januar und 3 Uhr am 8. Januar seien zwischen Magdeburg-Hauptbahnhof und Magdeburg-Sudenburg Erneuerungen der Weichen und Schwellen nötig, teilte die Bahn in einer Pressemeldung mit.

Der IC 55 zwischen Dresden und Stuttgart sowie der IC 56 zwischen Leipzig und Norddeich Mole können dadurch in diesem Zeitraum den Hauptbahnhof nicht anfahren. Sie halten stattdessen in Magdeburg-Buckau. Das Gleiche gilt auch im Nahverkehr für die RB 40 von Burg nach Braunschweig.

Insgesamt könne es dabei zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 20 Minuten kommen.

In sogenannten Tagesrandlagen würde die RB 40 in Richtung Hauptbahnhof ebenfalls in Buckau enden. Reisende sollen dann auf S-Bahn, Tram oder Bus umsteigen, um ans Ziel zu kommen.