Deutsche Bahn setzt in Bayern immer häufiger auf Video-Reisezentren

München - Beratung beim Ticketkauf per Video: das bietet die Deutsche Bahn in ihren Video-Reisezentren an. Helfen soll das auch Fahrgästen an kleineren Bahnhöfen, die dafür aber teils auf Mitarbeiter vor Ort verzichten müssen.

DB-Mitarbeiter beraten die Kundschaft ähnlich wie in einem Reisezentrum - nur über Bildschirme in einem Videocall. © Bernd Weißbrod/dpa

Derzeit gebe es 38 solcher Video-Reisezentren in Bayern, sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. An gut zwei Drittel dieser Standorte sei die Nachfrage nach Beratung so gering gewesen, dass ein Reisezentrum oder ein Schalter mit Bahn-Mitarbeitern vor Ort nicht mehr gerechtfertigt gewesen sei.

In den übrigen Fällen habe es vor Ort schon keine Schalter mehr gegeben - oder das Video-Reisezentrum solle bei der Beratung von Fahrgästen zu Randzeiten helfen, sagte der Bahn-Sprecher.

Das nächste Video-Reisezentrum solle voraussichtlich im Sommer in Erlangen eröffnet werden. Auch an Bahnhöfen in Passau, Bamberg und im oberbayerischen Burghausen (Landkreis Altötting) sei ein solches Angebot geplant.

Im bundesweiten Vergleich stehen im Freistaat die zweitmeisten Video-Reisezentren der Bahn, an der Spitze steht Baden-Württemberg mit 55 Standorten. Dort waren im Jahr 2013 an der Schwarzwaldbahn auch die ersten Video-Reisezentren der Bahn überhaupt in Betrieb genommen worden. Deutschlandweit gibt es demnach inzwischen 143 Video-Reisezentren.