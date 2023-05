Deutsche Bahn: Trotz Streik-Absage kann es in Sachsen zu Einschränkungen kommen

Leipzig/Berlin - Trotz der kurzfristigen Absage des Bahnstreiks müssen sich Reisende in Sachsen zu Wochenbeginn auf Zugausfälle einstellen.

Für den Regionalverkehr sprach die DB allgemein von "Einschränkungen und Zugausfällen", mit denen regional am Montag zu rechnen sei. Im Güterverkehr gebe es am Montag und Dienstag absehbar noch Einschränkungen.

Auch auf der Strecke zwischen Dresden und Frankfurt/Main wurden ausfallende Fahrten angezeigt. "Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein", kündigte die Deutsche Bahn an.

Die Deutsche Bahn teilte am Sonntag mit, dass am Montag im Fernverkehr nur rund zwei Drittel der geplanten Züge fahren werden. Auch die privaten Anbieter von Regionalverbindungen teilten mit, dass es einzelne Ausfälle geben könne.

Auch regional sei mit Einschränkungen zu rechnen. Viele Unternehmen würden mit Hochdruck daran arbeiten, den Betrieb wieder aufzunehmen, doch noch bis Dienstag sei mit Ausfällen zu rechnen. © Jan Woitas/dpa

Die Länderbahn wollte nach Möglichkeit zum Regelbetrieb zurückkehren. Sie betreibt in Sachsen die Netze von Trilex und Vogtlandbahn. Am Montag und Dienstag könne es jedoch noch zu einzelnen Einschränkungen im Fahrplanangebot kommen, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Einsatzpläne für Personal und Fahrzeuge wieder umzustellen.

Auch die Erfurter Bahn rechnete noch mit einzelnen Ausfällen. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Regionalstrecke Gera-Leipzig.

Die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), die in Ostsachsen unterwegs ist, warnte weiter vor erheblichen Verspätungen und möglichen Ausfällen.