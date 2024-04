Sächsische Regionalbahn mit Steinen beworfen: Fahrgäste müssen unter Vandalismus leiden

Leipzig/Chemnitz - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Steuer- und einen Triebwagen einer Regiobahn mit Steinen beworfen und schwer beschädigt. Unter dem Schaden leiden vor allem die Fahrgäste.

Die beschädigten Scheiben müssen ausgetauscht werden. © Mitteldeutsche Regiobahn

Wie die Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) am Dienstag mitteilte, kam es am Freitagnachmittag und am Sonntag zum Vandalismus: Unbekannte hatten Steine auf den RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz geworfen und eine Front- und eine Seitenscheibe eines Steuer- und eines Triebwagens schwer beschädigt.

"Aus Reparatur- und Sicherheitsgründen müssen beide Scheiben ausgetauscht werden. Aufgrund dessen steht aktuell nicht die volle Sitzplatzkapazität zur Verfügung, sodass es in den kommenden Tagen zu einem verminderten Platzangebot auf der Linie RE 6 kommt", so das Unternehmen.

Mit Vandalismus habe die Mitteldeutsche Regiobahn immer wieder zu tun - viele Fahrzeuge habe man deswegen schon vorübergehend aus dem Verkehr ziehen müssen.