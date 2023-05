Frühverbindung ist ein Leidensweg: Wieso ist die S8 nach Dresden seit Monaten heillos überfüllt?

Es wird ruppig: "Gehen Sie bitte durch!", fordert ein Fahrgast und erhält prompt und lautstark Rückmeldung: "Wohin denn?!" Die Zugbegleiterin ist von der Schulklasse in den hintersten Zugteil verdrängt worden.

TAG24 machte sich ein Bild: Steigt man um 6.48 Uhr in Großröhrsdorf ein, findet man keinen Sitzplatz mehr. Menschen hocken auf dem Boden. In Kleinröhrsdorf steigen auch noch Radfahrer ein.

Jim Puntschuh (37) beklagt sich seit Oktober 2022 bei der Deutschen Bahn , dass auf der Strecke der S8 Kamenz-Dresden nur ein Wagen eingesetzt wird: "Die maximale Auslastung des Zuges ist mit Sicherheit überschritten." Wenn der Zug mal stark bremsen würde, käme es zu enormen Sicherheitsrisiken, so Puntschuh.

Entspannung ab Klotzsche. Die Schüler steigen aus. Was nicht bedeutet, dass jeder einen Sitzplatz findet: "Ich fahre viermal die Woche. Es ist immer voll", berichtet Puntschuh, dessen Eltern bei der Deutschen Bahn arbeiten. Eine Stunde früher oder später sei es entspannter.

Bahnsprecher Jörg Bönisch (53) begründet die Überlastung mit Wartungsarbeiten "an mehreren Fahrzeugen". Er stellt in Aussicht, dass "in der kommenden Woche Fahrzeuge aus der Werkstatt zurückkommen."