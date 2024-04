Ein einziger Flickenteppich: Nächste große Bahn-Baustelle steht an!

So wie hier werden zwischen Düsseldorf und Duisburg ab Freitagabend wieder jede Menge Arbeiter in Orange auf den Schienen unterwegs sein. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Bis zum 10. Mai verlegt die Deutsche Bahn laut einer Mitteilung auf der viel befahrenen Route rund 6,5 Kilometer lang neue Gleise. Dazu kommen nochmal 11.000 Schwellen und mehr als 23.000 Tonnen Bahnschotter.

Betroffen sind folgende Linien: RE 1 (RRX), RE 2, RE 3, RE 6 (RRX), RE 11 (RRX), RE 19 und S 1.

Bei all diesen Linien fallen in unterschiedlichen Bau-Zeiträumen Haltestellen aus. Checkt also immer wieder Eure Bahn-Apps oder informiert Euch über zuginfo.nrw über die aktuelle Lage.

In ihrer Pressemitteilung spricht die Deutsche Bahn auch davon, dass für Anwohner in Gleisnähe Lärmbelästigungen nicht zu vermeiden sind.