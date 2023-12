Eisenbahn-Rekorde aus Sachsen: Das sind die Größten, Ältesten und Schnellsten

Sachsen - Der Freistaat bekommt den längsten Tunnel Deutschlands . Nachdem die Bahn für die Neubaustrecke Dresden - Prag im vergangenen Monat ihre Vorzugsvariante vorgestellt hat, darf man ziemlich sicher sein, dass der 26,53 Kilometer lange Erzgebirgstunnel gebohrt wird. Zwar ist der Teil auf der deutschen Seite mit 11,43 Kilometer etwas kürzer, er überflügelt aber dennoch den 7,92 Kilometer langen Rennsteigtunnel. Höchste Eisenbahn, an die vielen sächsischen Bahn-Superlative zu erinnern.

Die 200 Sachen und ein paar Krümel darüber erreicht der ICE zwischen Dresden und Leipzig auch heute schon auf einigen Abschnitten - etwa in der Dahlener Heide und bei Priestewitz.

Welches die schönste Strecke in Sachsen ist, bleibt natürlich Geschmacksache und damit jedem Einzelnen überlassen. Für Kenner sollte die Strecke von Sebnitz nach Bad Schandau ganz oben auf der Liste stehen.

Nach der Wende befand sich der Bahnhof Niederau auf der Abrissliste. Dann erkannte man die historische Bedeutung und sanierte ihn. Das Empfangsgebäude wurde im Mai 1842 eröffnet und ist das älteste erhaltene in Sachsen. Es liegt an der Strecke Leipzig - Dresden, welche 1839 in Betrieb genommen wurde und eine der ältesten Fernbahnstrecken weltweit ist.

Hier fuhr mit der in Übigau (1838) gebauten "Saxonia" auch die erste in Deutschland produzierte Lokomotive. Ein funktionsfähiger Nachbau steht im Verkehrsmuseum.