Fahrgäste aufgepasst: Wichtige S-Bahn-Strecke am Sonntag unterbrochen

Berlin - S-Bahn-Schock im Osten der Hauptstadt: Die S3 zwischen Erkner und Berlin ist am Sonntag unterbrochen.

Die S3 verkehrt am Sonntag nicht zwischen Rahnsdorf und Berlin-Friedrichshagen. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Von Sonntag, 15. März, 7 Uhr, bis Montag, 16. März, 1.30 Uhr müssen sich Fahrgäste auf Ersatzverkehr einstellen. Das teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit.

Zwischen den Haltestellen Rahnsdorf und Berlin-Friedrichshagen verkehren dann nur Busse.

Als Grund für die Einschränkungen nennt die Bahn Arbeiten am Gleisbett. Dabei werden beschädigte Schwellen ersetzt.

Hinzukommt: Zwischen den beiden Haltestellen fahren die Ersatzbusse lediglich alle 20 Minuten.