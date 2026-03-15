Fahrgäste aufgepasst: Wichtige S-Bahn-Strecke am Sonntag unterbrochen
Berlin - S-Bahn-Schock im Osten der Hauptstadt: Die S3 zwischen Erkner und Berlin ist am Sonntag unterbrochen.
Von Sonntag, 15. März, 7 Uhr, bis Montag, 16. März, 1.30 Uhr müssen sich Fahrgäste auf Ersatzverkehr einstellen. Das teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit.
Zwischen den Haltestellen Rahnsdorf und Berlin-Friedrichshagen verkehren dann nur Busse.
Als Grund für die Einschränkungen nennt die Bahn Arbeiten am Gleisbett. Dabei werden beschädigte Schwellen ersetzt.
Hinzukommt: Zwischen den beiden Haltestellen fahren die Ersatzbusse lediglich alle 20 Minuten.
Durch den Ersatzverkehr verlängert sich die Fahrtzeit deutlich. Normalerweise dauert die Strecke von Erkner nach Friedrichshagen etwa zehn Minuten – am Sonntag sind es mit Umstieg rund 21 Minuten.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa