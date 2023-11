GDL macht Ernst: Bahn-Streik schon morgen!

Berlin - Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL zu einem 20-stündigen Streik mit Schwerpunkt am Donnerstag aufgerufen.

"Zug fällt aus": Diese Ansage dürfte Pendlern bald wieder Ärger bescheren. © Bodo Marks/dpa

Die Beschäftigten sollen am Mittwoch von 22 Uhr bis 18 Uhr am Donnerstag die Arbeit niederlegen, wie die GDL am Dienstag auf ihrer Webseite mitteilte.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die entscheidenden Gremien der Gewerkschaft einen grundsätzlichen Streikbeschluss gefasst hatten. Die Deutsche Bahn reagierte empört auf die Streikpläne - eigentlich sollte am Donnerstag die nächste Verhandlungsrunde beginnen.



Die Vertreter der GDL und der DB hatten sich vergangenen Donnerstag zur ersten Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag getroffen und nach einigen Stunden die weiteren Gespräche auf Donnerstag, 16. November, vertagt.

"Das ist eine Zumutung für die Bahnreisenden. Dieser Streik ist völlig unnötig", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler laut einer Mitteilung am Dienstagabend. Die Lokführergewerkschaft ignoriere Absprachen und handele verantwortungslos.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Als Knackpunkt gilt bereits jetzt die Forderung nach einer Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.