Vogtland: Gleis-Sanierung auf Elstertalbrücke bald abgeschlossen

Pöhl - Ein Mammutprojekt, das jetzt langsam in den Endspurt übergeht: Die Gleis-Sanierung der Elstertalbrücke im Vogtland ist in wenigen Wochen abgeschlossen. Im September düsen die Züge wieder auf beiden Gleisen über das historische Bauwerk. Am Wochenende haben Besucher zudem letztmalig die Möglichkeit, die Brücke zu betreten.

Die Bauarbeiten an den Gleisen sind nun fast fertig. "Aktuell schließt die Deutsche Bahn die Arbeiten an der neuen Fahrbahnwanne auf der Brücke ab. Hierzu bringen die Fachleute einen neuen Belag auf, montieren die Gleise und Weichen und füllen den Schotter auf", heißt es von der Bahn.

Am heutigen Samstag, am morgigen Sonntag und am Montag bietet die Bahn letztmalig vor der Fertigstellung der Sanierung Führungen über die Elstertalbrücke an. Die Nachfrage ist riesig - alle Termine sind schon ausgebucht.

"Wir sind überwältigt von dem großen Interesse der Bevölkerung an unseren Instandsetzungsarbeiten", freut sich DB-Projektleiterin Elke Hering.

Zudem sind am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag, jeweils von 9 bis 16 Uhr, Vorträge zur historischen Ziegelsteinbrücke geplant.