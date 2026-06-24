Handgranate gefunden: Bahnstrecke in NRW lahmgelegt

Wuppertal - Eine bei Bauarbeiten entdeckte Handgranate hat die Bahnstrecke Wuppertal – Hagen für fast drei Stunden lahmgelegt.

Auf der Bahnstrecke Wuppertal – Hagen hat eine Handgranate dafür gesorgt, dass die Strecke drei Stunden nicht befahren werden konnte. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Nach dem Fund rückten Experten an, die bald Entwarnung geben konnten: Es handelte sich um eine ungefährliche Übungshandgranate, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Der Bahnverkehr, der um 14.15 Uhr unterbrochen worden war, konnte um 17.12 Uhr wieder aufgenommen werden.