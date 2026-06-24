Handgranate gefunden: Bahnstrecke in NRW lahmgelegt

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Eine vermeintliche Gefahr sorgt für Stillstand auf der Bahnstrecke Wuppertal – Hagen. Nach Stunden kann die Bundespolizei Entwarnung geben.

Von Frank Christiansen

Wuppertal - Eine bei Bauarbeiten entdeckte Handgranate hat die Bahnstrecke Wuppertal – Hagen für fast drei Stunden lahmgelegt. 

Auf der Bahnstrecke Wuppertal – Hagen hat eine Handgranate dafür gesorgt, dass die Strecke drei Stunden nicht befahren werden konnte. (Symbolfoto)
Auf der Bahnstrecke Wuppertal – Hagen hat eine Handgranate dafür gesorgt, dass die Strecke drei Stunden nicht befahren werden konnte. (Symbolfoto)  © Oliver Berg/dpa

Nach dem Fund rückten Experten an, die bald Entwarnung geben konnten: Es handelte sich um eine ungefährliche Übungshandgranate, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. 

Der Bahnverkehr, der um 14.15 Uhr unterbrochen worden war, konnte um 17.12 Uhr wieder aufgenommen werden. 

Betroffen gewesen sei unter anderem die S-Bahn-Linie 8. Die "Westdeutsche Zeitung" hatte zuvor von den Geschehnissen berichtet.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

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