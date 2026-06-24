Handgranate gefunden: Bahnstrecke in NRW lahmgelegt
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Von Frank Christiansen
Wuppertal - Eine bei Bauarbeiten entdeckte Handgranate hat die Bahnstrecke Wuppertal – Hagen für fast drei Stunden lahmgelegt.
Nach dem Fund rückten Experten an, die bald Entwarnung geben konnten: Es handelte sich um eine ungefährliche Übungshandgranate, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.
Der Bahnverkehr, der um 14.15 Uhr unterbrochen worden war, konnte um 17.12 Uhr wieder aufgenommen werden.
Betroffen gewesen sei unter anderem die S-Bahn-Linie 8. Die "Westdeutsche Zeitung" hatte zuvor von den Geschehnissen berichtet.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa