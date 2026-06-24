Mega-Störung bei Deutscher Bahn: Altbackenes Funksystem dafür verantwortlich

Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist am frühen Mittwoch schrittweise wieder aufgenommen worden, nachdem ein technischer Fehler im Funksystem alle Züge zum Stillstand gezwungen hat.

An den Bahnhöfen wie hier in Duisburg mussten sich Reisende gedulden. © dpa/Roberto Pfeil

Eine bundesweite Kommunikationsstörung hatte am späten Dienstagabend den Betrieb im gesamten Netz für rund zwei Stunden zum Erliegen gebracht, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.

Die ersten Züge fuhren gegen 0.30 Uhr wieder los, bevor der Betrieb im Laufe des frühen Morgens schrittweise wieder aufgenommen wurde.

Die Störung wurde durch einen Fehler im GSM-R verursacht - kurz für "Global System for Mobile Communications Railway" - dem digitalen Funksystem, das vom Bahnpersonal während des Bahnbetriebs im gesamten Netz der Deutschen Bahn genutzt wird.

Demnach war der "planmäßige Tausch einer technischen Komponente" beim digitalen Bahnfunksystem GSM-R Auslöser für die Probleme, wie der Chef der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mitteilte. "Wie es dadurch genau zu der Störung kam, analysieren wir nun mit höchster Priorität." Weitere Details nannte der bundeseigene Konzern nicht.

Die staatliche Bahn teilte mit, die Störung sei behoben worden, allerdings sei in einigen Gebieten bis in den morgendlichen Berufsverkehr hinein mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Im Güterverkehr kritisierten die Wettbewerber der Bahn hingegen anhaltende Auswirkungen.