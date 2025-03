28.03.2025 16:45 ICE-Lokführer passiert peinliches Malheur: So reagiert die Deutsche Bahn

In Niederbayern rauscht ein Fernzug an einem Bahnhof vorbei, an dem er eigentlich halten sollte. Die Deutsche Bahn entschuldigt sich.

Von Daniel Wieland Straubing - Ein ICE hat im niederbayerischen Straubing einen geplanten Halt ausgelassen - und ist am Bahnhof durchgefahren. Statt anzuhalten, rauschte ein ICE einfach durch Straubing durch. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Das bestätigte die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur. Der Zugführer habe auf dem Weg von Hamburg nach Wien am Donnerstag versehentlich vergessen anzuhalten. Dafür stoppte der ICE dann ersatzweise in Plattling - rund 25 Kilometer entfernt von Straubing.

Betroffene Reisende erhalten den Angaben zufolge eine Entschädigung. Laut DB handle es sich um einen "äußerst seltenen Einzelfall". Die Menschen aus Wolfsburg dürften das wohl anders sehen: Hier hatten 2017 drei Züge den Halt verpasst. Grund dafür seien Bauarbeiten gewesen, sagte damals ein Bahnsprecher.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa