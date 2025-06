Wichtige ICE-Strecke gesperrt: Notarzteinsatz sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Delitzsch - Ein Notarzteinsatz sorgt am Freitagnachmittag für Behinderungen im Streckennetz der Deutschen Bahn .

Alles in Kürze

Zwischen Rackwitz (Foto) und Delitzsch ist die Zugstrecke gesperrt worden. (Archivbild) © Ralf Seegers

Gegen 15.15 Uhr wurden Rettungskräfte an die nordsächsische Zugstrecke zwischen Rackwitz und Delitzsch alarmiert.

Dort läuft seither ein Notarzteinsatz am Gleis.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Der ICE 690 in Richtung Rostock wurde nach seiner Ausfahrt aus dem Leipziger Hauptbahnhof am Haltepunkt Leipzig-Messe gestoppt und fuhr wieder in den Kopfbahnhof zurück.

Von dort aus wurde eine Umleitung über Halle (Saale) nach Lutherstadt Wittenberg und weiter über Berlin nach Rostock eingerichtet.