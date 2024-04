30.04.2024 17:51 ICE strandet in Berlin: Fast 400 Menschen in Sicherheit gebracht!

400 Fahrgäste mussten am Dienstag aus einem ICE der Deutschen Bahn evakuiert werden, nachdem dieser in Berlin am S-Bahnhof Buch liegen geblieben war.

Von Florian Mentele

Berlin - Diese Reise vorm Feiertag haben sich die Fahrgäste bestimmt anders vorgestellt! Am Dienstag mussten fast 400 Personen aus einem ICE der Deutschen Bahn beim Berliner S-Bahnhof Buch in Pankow evakuiert werden. Ein Zug der Deutschen Bahn strandete am Dienstag in Berlin. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Das teilte die Feuerwehr in den sozialen Netzwerken mit. Demnach riss ein Fahrdraht in der Oberleitung, weshalb der Zug gegen 14.50 Uhr liegen blieb. Mehrere DB-Mitarbeiter und Einsatzkräfte der Bundespolizei begleiteten die Reisegäste anschließend aus dem ICE. Darüber hinaus standen die Kameraden der Feuerwehr nach eigenen Angaben zur Unterstützung bereit. Verletzte gab es im Rahmen des Zwischenfalls glücklicherweise nicht, wie Bundespolizei-Sprecher Jens Schobranski gegenüber TAG24 mitteilte. Demzufolge mussten insgesamt 382 Menschen aus dem gestrandeten Zug gebracht werden. Die Passagiere wurden anschließend mit Bussen zum S-Bahnhof Bernau transportiert. Gegen 17.30 Uhr befand sich die Evakuierung bereits im Endspurt, nur noch zwei Busse hätten gefehlt. Wie es zu dem Riss in der Oberleitung kommen konnte, sei derweil noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Erstmeldung von 17.35 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.51 Uhr.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa