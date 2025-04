Kaputte Oberleitung sorgt weiter für Einschränkungen im Bahnverkehr

Hamburg/Lübeck - Pendler müssen am Donnerstag im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Lübeck weiterhin mit Einschränkungen wegen einer kaputten Oberleitung rechnen.

Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch wegen einer kaputten Oberleitung an der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Wandsbek im Einsatz. © NEWS5 / Sebastian Peters

Während ein Gleis Mittwochabend wieder freigegeben wurde, sollen die Arbeiten am zweiten Gleis noch bis zum Mittag andauern, wie ein Bahnsprecher in der Nacht sagte. Bis dahin seien längere Fahrtzeiten möglich.

Ein Zug hatte die Oberleitung zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Wandsbek am Mittwochmittag beschädigt und habe in der Folge stromlos in dem Abschnitt gestanden.

"Die Fahrgäste konnten über einen anderen Zug das Fahrzeug verlassen", teilte die Deutsche Bahn mit.