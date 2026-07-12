12.07.2026 10:41 Achtung! Arbeiten kurzfristig nötig: Bahnverkehr bei Fulda ausgebremst

Rund um den Bahnknotenpunkt Fulda stehen Bauarbeiten an. Reisende müssen bis mit längeren Fahrtzeiten sowie Ausfällen im Fern- und Nahverkehr rechnen.

Von Mona Wenisch, Andrea Löbbecke

Fulda - Das dürfte keiner gerne hören: Rund um den Bahnknotenpunkt Fulda stehen kurzfristig Bauarbeiten an. Reisende müssen bis zum 27. Juli mit längeren Fahrtzeiten sowie Ausfällen im Fern- und Nahverkehr rechnen.

Bauarbeiten sorgen bei Fulda für Einschränkungen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa "Die Weichenerneuerungen mussten kurzfristig eingeplant werden und finden daher zusätzlich zu ohnehin geplanten Großbaumaßnahmen, wie der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Wiesbaden und Köln und Maßnahmen im Knoten Mainz statt", teilte die Deutsche Bahn mit. Welche Folgen haben die Bauarbeiten im Regionalverkehr in der Region? Spürbare! Es kommt demnach gleich zu mehreren Einschränkungen. Zwischen Hanau und Fulda entfallende Fahrten werden durch Busse ersetzt. Deutsche Bahn Deutsche Bahn plant Mahn- und Gedenkort für getöteten Schaffner Serkan Calar Zu den Linien zählen unter anderem: Züge der Linien RE50/RE5 entfallen im Abschnitt Fulda - Bad Hersfeld/Bebra ersatzlos.

Auf der Linie RB5 entfallen unter der Woche einzelne Fahrten zwischen Fulda und Hünfeld ersatzlos. Betroffen sind die Verbindungen mit Abfahrt in Fulda um 05.46 und 06.45 Uhr.

Linie RT5 verkehrt zwischen Melsungen und Kassel nur alle 60 Minuten.

in Kirchhain beginnenden und endenden Züge der Linie RB41 entfallen Montag bis Freitag und werden durch Busse ersetzt.

Linie RB97 entfällt zwischen Cölbe und Marburg (einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit verkehren bis Marburg).

Linie RB49 verkehrt zwischen Friedberg und Hanau nur alle 60 Minuten, für die ausfallenden Fahrten verkehren Busse.

Linie RB56 fällt zwischen Kahl (Main) und Hanau aus. Ausnahme sind einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit.

Was bedeuten die Einschränkungen für den Fernverkehr?