Achtung! Arbeiten kurzfristig nötig: Bahnverkehr bei Fulda ausgebremst
Von Mona Wenisch, Andrea Löbbecke
Fulda - Das dürfte keiner gerne hören: Rund um den Bahnknotenpunkt Fulda stehen kurzfristig Bauarbeiten an. Reisende müssen bis zum 27. Juli mit längeren Fahrtzeiten sowie Ausfällen im Fern- und Nahverkehr rechnen.
"Die Weichenerneuerungen mussten kurzfristig eingeplant werden und finden daher zusätzlich zu ohnehin geplanten Großbaumaßnahmen, wie der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Wiesbaden und Köln und Maßnahmen im Knoten Mainz statt", teilte die Deutsche Bahn mit.
Welche Folgen haben die Bauarbeiten im Regionalverkehr in der Region?
Spürbare! Es kommt demnach gleich zu mehreren Einschränkungen. Zwischen Hanau und Fulda entfallende Fahrten werden durch Busse ersetzt.
Zu den Linien zählen unter anderem:
- Züge der Linien RE50/RE5 entfallen im Abschnitt Fulda - Bad Hersfeld/Bebra ersatzlos.
- Auf der Linie RB5 entfallen unter der Woche einzelne Fahrten zwischen Fulda und Hünfeld ersatzlos. Betroffen sind die Verbindungen mit Abfahrt in Fulda um 05.46 und 06.45 Uhr.
- Linie RT5 verkehrt zwischen Melsungen und Kassel nur alle 60 Minuten.
- in Kirchhain beginnenden und endenden Züge der Linie RB41 entfallen Montag bis Freitag und werden durch Busse ersetzt.
- Linie RB97 entfällt zwischen Cölbe und Marburg (einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit verkehren bis Marburg).
- Linie RB49 verkehrt zwischen Friedberg und Hanau nur alle 60 Minuten, für die ausfallenden Fahrten verkehren Busse.
- Linie RB56 fällt zwischen Kahl (Main) und Hanau aus. Ausnahme sind einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit.
Was bedeuten die Einschränkungen für den Fernverkehr?
Strecke Frankfurt - Kassel - Hamburg:
Es fahren nur ein Drittel der Fernverkehrszüge, jedoch mindestens zweistündlich und zwischen Frankfurt und Kassel mit Umleitungen. Die zu erwartende Fahrzeit ist rund 60 Minuten länger.
Strecke Frankfurt - Fulda - Kassel - Berlin:
ICE-Züge fahren alle zwei Stunden statt stündlich. Es dauert 60 Minuten länger, und es gibt zwischen Frankfurt und Fulda Umleitungen. Auf der Strecke Frankfurt - Fulda - Erfurt - Berlin gilt dasselbe.
Strecke Wiesbaden - Frankfurt - Fulda - Erfurt - Leipzig - Dresden:
Hier gibt es Umleitungen zwischen Frankfurt und Erfurt über Aschaffenburg und Würzburg. Dadurch gibt es keinen Halt in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach sowie auch Gotha. Die entsprechende Fahrzeit verlängert sich um etwa 60 Minuten. Achtung: Es gibt Teilausfälle zwischen Frankfurt und Wiesbaden.
Laut Ankündigung der Bahn werden Informationen rechtzeitig in den elektronischen Auskunftsmedien wie bahn.de sowie DB Navigator hinterlegt. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa