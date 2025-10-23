Kran reißt Oberleitung herunter! Bahnstrecke in Sachsen-Anhalt gesperrt

Jessen (Elster) - Nachdem am Donnerstagmorgen ein Kran in einem Ortsteil von Jessen ( Sachsen-Anhalt ) an einer Oberspannungsleitung hängen geblieben ist, ist die Bahnstrecke dort vorerst gesperrt worden.

Ein Oberleitungsschaden führt zu einer Streckensperrung im Landkreis Wittenberg. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Sperrung soll bis Freitagmittag dauern, teilte die Polizei mit.

An der Bahnanlage im Landkreis Wittenberg sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Demnach war ein 34 Jahre alter Mann mit einem mit Holz beladenen Rückezug über den Bahnübergang vom Jessener Ortsteil Linda in Richtung Mügeln gefahren.

Dabei sei der Kran der Arbeitsmaschine an der Leitung hängen geblieben.