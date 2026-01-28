Zug bleibt stecken - 100 Reisende erst nach vier Stunden evakuiert

Halle (Saale) - Etwa 100 Reisende mussten am Mittwochnachmittag in einem defekten Zug ausharren.

Die Evakuierung begann erst Stunden nach dem Defekt. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Kurz nach der Abfahrt vom Hauptbahnhof Halle sei ein nach Goslar fahrender Regionalexpress gegen 14 Uhr auf Höhe der Berliner Brücke liegen geblieben, meldet die MZ.

Da der technische Defekt nicht behoben werden konnte, wurde der Zug mit seinen rund 100 Insassen evakuiert - allerdings erst nach etwa vier Stunden!

Alle seien mit Leitern ins Freie geholt worden.