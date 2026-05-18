Verkürzte Züge im VVO: "Trilex" und Deutsche Bahn betroffen

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Zugknappheit bei der Bahn! Auf den Regio-Strecken im Raum Dresden müssen vereinzelt verkürzte Züge eingesetzt werden.

Von Erik Töpfer

Dresden - Zugknappheit bei der Bahn! Auf den Regio-Strecken im Raum Dresden müssen vereinzelt verkürzte Züge eingesetzt werden. Das berichtet der MDR.

Auch der Trilex ist von Einschränkungen betroffen. (Archivbild)
Auch der Trilex ist von Einschränkungen betroffen. (Archivbild)  © imago/lausitznews.de

So seien etwa auf der S1-Strecke zwischen Schöna und Meißen Züge mit nur drei Waggons statt der bestellten vier unterwegs.

Allein in der letzten Aprilwoche habe das wenigstens 16 Fahrten betroffen. Auch bei den Trilex-Fahrten gen Ostsachsen komme es immer wieder zu Einschränkungen, weil nicht alle Triebwagen in Betrieb sind.

Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es aktuell einen "erhöhten Schadstand bei den Elektrotrieb- und Doppelstockwagen." An nachfragestarken Tagen konzentriere man sich deshalb auf die Versorgung der RE50-Strecke Dresden-Leipzig sowie Fahrten in die Sächsische Schweiz.

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Bereits zum Jahresanfang waren Hunderte Züge im Regionalverkehr ausgefallen. Bis zum 23. Februar betraf es etwa nur den VVO ganze 488-mal.

Die Gründe waren Bauarbeiten, Vandalismus und eben jene Störungen der Infrastruktur, wie damals auch ein VVO-Sprecher gegenüber TAG24 bestätigte.

Titelfoto: imago/lausitznews.de

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