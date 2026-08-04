Bäume fallen auf Oberleitungen: Sturm legt Bahnverkehr in NRW lahm
Von Marcel Gnauck, Jonas Reihl
Mönchengladbach/Schwelm - Ein heftiger Sturm hat in NRW am Montagabend für Störungen im Bahnverkehr gesorgt. In gleich zwei Städten sind Bäume auf Oberleitungen gefallen.
In Mönchengladbach hätten daraufhin zwei Regionalzüge nicht mehr weiterfahren können, erklärte ein Feuerwehrsprecher.
In einer der beiden Bahnen saßen demnach etwa 250 Fahrgäste. Wie viele Menschen sich in der zweiten Bahn befanden, war zunächst unklar. Alle gestrandeten Fahrgäste wurden mit Bussen zu ihren Zielorten gebracht.
Auch, wie lange die Reparaturarbeiten an der Oberleitung noch dauern, ist bislang ungewiss, wie es in einer Meldung auf dem Portal "Zuginfo.nrw" heißt.
Für Fahrgäste der Linie RE 4 gebe es einen Ersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof Mönchengladbach und Aachen. Für die Verbindungen RE 1, RE 9, RE 18, RB 20 und RB 33 gebe es keine einheitlichen Konzepte.
Fahrgäste sollen deshalb auf Informationen an Bahnsteigen achten und ihre Verbindung vorab online checken.
Auch in Schwelm stürzt Baum auf Oberleitung
Zu einem ähnlichen Vorfall ist es auch in Schwelm, einige Kilometer weiter im Nordosten von NRW, gekommen. Auch da ist ein Baum im Zuge des Sturms in eine Oberleitung gefallen.
Mitarbeiter der Deutschen Bahn entfernten noch in der Nacht den Baum auf dem Gleisabschnitt, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Nach rund vier Stunden sei der ICE dann mithilfe einer Diesellok über den inzwischen stromlosen Streckenabschnitt gezogen worden, ehe er selbst wieder weiterfahren konnte.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa