Morgens kaputt, abends gefixt: Hier repariert die Deutsche Bahn Dein Fahrrad

Die Deutsche Bahn repariert ab sofort Fahrräder am Bahnhof Bergedorf. Die Reparatur dauert weniger als 24 Stunden.

Von Alice Nägle

Hamburg - Morgens fix abstellen, abends wieder abholen: Die Deutsche Bahn bietet ab sofort den Reparaturservice "DB Radfix" für Fahrräder am Bahnhof in Hamburg-Bergedorf an. Und das Beste daran: Die Reparatur erfolgt direkt am selben Tag.



An diese Säulen soll das Fahrrad morgens mit dem eigenen Schloss abgesperrt werden. Das Bike wird dann in weniger als 24 Stunden repariert. © DB AG/Max Lautenschläger Wie die Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilte, gibt es den "DB Radfix" Reparaturservice neben Berlin, Karlsruhe und Freiburg nun auch an einem Standort in der Hansestadt. Radfahrer können ihr Bike morgens an der Station in Bergedorf anschließen und es fertig repariert am Abend desselben Tages wieder abholen. Der Service müsse allerdings über das Portal der DB vorab gebucht werden. Mit dem Service wolle man das klimafreundliche Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren unterstützen: "Mit dem Rad zum Bahnhof und weiter mit dem Zug - so geht nachhaltige Mobilität. Mit dem neuen Service DB Radfix können die Hamburgerinnen und Hamburger schnell und unkompliziert eine Reparatur oder Wartung für ihr Rad buchen und bequem auf ihrem täglichen Weg zum Bahnhof erledigen. Besonders Pendler können auf diese Weise die Zeit, in der das Rad am Bahnhof gestanden hätte, optimal nutzen", so Bahnhofsmanager Michael Dominidiato (58). Deutsche Bahn Nach Unwetter: Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg wieder frei Wenn das Angebot gut ankommt, sollen weitere Standorte folgen.

So funktioniert "Radfix"