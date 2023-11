S-Bahn fährt wieder zum Münchner Flughafen: Reisende können aufatmen

Konkret: In den Nächten zwischen 13. und 17. November sowie zwischen 19. und 21. November entfallen alle Züge zwischen Flughafen und Neufahrn/Ismaning, jeweils von 22 Uhr bis 3.50 Uhr.

Die Bauarbeiten seien wie geplant verlaufen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Einschränkungen auf der Bahnstrecke zum Flughafen soll es in den nächsten Tagen nur noch nachts geben.

Außerdem fanden während der Sperrung Arbeiten am Tunnel und am Flughafen-Bahnhof selbst statt. Nun müsse man nur noch die Absperrungen abbauen und kleinere Nacharbeiten erledigen, so ein Bahn-Sprecher.