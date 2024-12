Nach schwerem Zugunglück in Kerpen: Bahnstrecke wird wieder freigegeben

Bei dem Unfall am 22. November war ein Güterzug mit einer Baustellenlok zusammengestoßen. Mehrere Waggons entgleisten - vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Das kündigte die Deutsche Bahn in einem Presse-Rundschreiben an.

Nach den letzten Prüfungen am Freitag gibt die Bahn die Strecke am Samstagmorgen wieder vollständig frei. Die S-Bahn-Linien S12 und S19 können den Abschnitt dann wieder passieren. Die Züge fahren alle Stationen auf der Strecke an.

Auch die Züge des Regionalverkehrs fahren ohne Einschränkungen, da alle Gleise wieder befahrbar sein werden. Fernverkehrszüge können ebenfalls wieder den Regelweg fahren.