Schaffner schmeißt Kind von Comedian aus ICE: "Er hatte ein gültiges Ticket dabei"

Leipzig/Wittenberg - Große Aufregung bei Comedian Moritz Hohl (42): In einem Video auf Instagram berichtete der Komiker, dass sein 14 Jahre alter Sohn, der am Dienstag mit dem ICE von Leipzig nach Berlin fahren wollte, von einem Schaffner des Zuges verwiesen wurde.

Da versteht der Papa keinen Spaß: Comedian Moritz Hohl (42) erfuhr am Dienstagabend, dass sein Sohn wegen eines kleinen Fehlers aus einem ICE geworfen wurde. © Montage: Screenshot/instagram.com/moritz_hohl/ + Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

"Heute leider keine Joke-Story", wandte sich Hohl in dem Video an seine Follower und beschrieb, was vorgefallen war.

Demnach war sein Sohn am Dienstagabend allein mit dem Zug von Leipzig nach Berlin unterwegs, weil er dort ein Schülerpraktikum hatte. Der Papa habe ihm vorher noch ein Ticket besorgt. Dabei war ihm offenbar ein kleiner Fehler unterlaufen. "Der Schaffner kommt und kontrolliert und das Ticket war wohl fälschlicherweise auf meinen Namen ausgestellt."

Für den Kontrolleur offenbar Grund genug, durchzugreifen. "Der Schaffner hat sich dann dazu entschieden, ihn in Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt um 20 Uhr aus dem Zug zu werfen."

Andere Passagiere hätten noch versucht, einzuschreiten, doch der Bahn-Mitarbeiter habe sich nicht beirren lassen und den Jugendlichen vor die Tür gesetzt.