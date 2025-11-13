Senior legt Bahnverkehr lahm: "Der Bagger hat sich selbstständig gemacht"

Starnberg - Ein 73-Jähriger hat im Landkreis Starnberg in Oberbayern mit seinem Bagger eine Gleissperrung verursacht und für Chaos im Bahnverkehr gesorgt. Doch seine Unachtsamkeit hätte noch viel schlimmer enden können.

Ein Bagger kam in der Nähe des Bahnhofes Tutzing von seinem Weg ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und rutsche nahe neben das Gleis. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde den Beamten am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Tutzing ein Bagger gemeldet, der ins Gleisbett gerutscht sein soll.

Ermittlungen ergaben, dass ein 73-Jähriger Grünschnittarbeiten durchgeführt hatte und dabei mit seinem Bagger einen Maschendrahtzaun durchbrochen hatte und eine Böschung hinabgerutscht war.

Die Baggerschaufel prallte dabei gegen die Gleise und beschädigte diese den Angaben zufolge leicht.

Der Fahrer einer herannahenden S-Bahn erkannte die Situation rechtzeitig und konnte mit einer Schnellbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Niemand wurde verletzt.

Allerdings mussten zur Bergung des Baggers und zur Beseitigung der Schäden die Gleise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.