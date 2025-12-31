Waggon entgleist und blockiert Gleise: Bahnstrecke gesperrt

Rosenheim - In Oberbayern ist ein Waggon eines Güterzugs entgleist. Verletzte oder größere Schäden gibt es zwar nicht, der Waggon blockiert jedoch die gesamte Bahnstrecke, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage mitteilte.

Die Gleise zwischen Rosenheim und Raubling mussten für den Verkehr gesperrt werden. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

"Seit dem frühen Mittwochnachmittag ist die Bahnstrecke Rosenheim – Kufstein im Abschnitt zwischen Rosenheim Süd und Raubling gesperrt. Es kommt zu Ausfällen auf den Fernverkehrslinien von Rosenheim in Richtung Kufstein/Innsbruck", sagte der Bahnsprecher.



Die Verbindungen von Rosenheim in Richtung Traunstein/Salzburg sowie nach München seien nicht betroffen.

"Im Nahverkehr ist zwischen Rosenheim und Raubling ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mehr Details dazu finden Sie auf der Seite der Bayerischen Regiobahn (BRB)."

Warum der Waggon aus den Schienen gesprungen ist, ist bisher noch ungeklärt.