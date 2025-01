Sprengstoff in der Bahn? Verdächtige Taschen in Sachsen-Anhalt entdeckt

Magdeburg/Halle - Am späten Freitagabend hielten zwei Regionalbahnen in Sachsen-Anhalt die Sprengstoff-Truppen auf Trab. Gleich zwei herrenlose Taschen wurden entdeckt.

Beim Fund eines verlassenen Koffers in Sachsen-Anhalt kam ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Gegen 17.25 Uhr entdeckte eine Zugbegleiterin einer Regionalbahn, die am Magdeburger Hauptbahnhof hielt, einen einsamen Trolley bei einer Sitzgruppe.

Da diese Tasche niemandem zugeordnet werden konnte, rief sie die Polizei. Die Einsatzkräfte räumten den Zug und schickten Sprengstoffspürhund Ares in den Einsatz.

Als der Vierbeiner kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, wurde der Koffer geöffnet. Darin befanden sich Kleidung sowie ein Kamerastativ, teilte die Bundespolizei mit.

Damit nicht genug: Wenige Stunden später, gegen 22 Uhr, wurde in einer S-Bahn am Bahnhof Halle eine Sporttasche in einer Gepäckablage gefunden. Zwar rief der Zugbegleiter den Fund mehrmals aus, aber niemand bekannte sich zu dem Gepäck.