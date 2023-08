Stillstand am Dresdner Hauptbahnhof: Bahnverkehr ab Samstag stark eingeschränkt!

Dresden - Zwischen dem 19. und 27. August kommt es aufgrund von Bauarbeiten am Bahnknoten Dresden zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr.

Im Rahmen von Baumaßnahmen kann der Dresdner Hauptbahnhof ab Samstag von Zügen nicht durchfahren werden. © Eric Münch

Speziell geht es dabei um "leit- und sicherungstechnische Arbeiten im Elektronischen Stellwerk (ESTW) Dresden", teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.

Da die Bahn einen Neubau des Kreuzungsbauwerks am Dresdner Hauptbahnhof plant, muss das ESTW im Vorfeld mit einer neuen Stromversorgung erweitert werden.

In dem genannten Zeitraum kann deshalb ein Großteil der Züge nicht im Hauptbahnhof verkehren. Ebenso kommt es im Elbtal währenddessen zu einer Vollsperrung, um das ESTW in Bad Schandau in Betrieb zu nehmen.

Für alle Reisenden bedeuten die Baumaßnahmen erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr, inklusive Ausfällen, Ersatzverkehr und Umleitungen.