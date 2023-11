Störung bei der App der Deutschen Bahn: keine Buchungen, keine Verbindungen

Sucht man in der App der Deutschen Bahn nach einer Verbindung werden keine Ergebnisse angezeigt. © Montage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot App Deutsche Bahn

Am Mittwoch konnten die Nutzer zeitweise weder Verbindungen finden noch Tickets buchen.

Der DB Navigator sei "zurzeit down", schrieb die Bahn am Nachmittag bei X, ehemals Twitter. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.

"Seit dem Nachmittag kommt es zu teilweisen Einschränkungen bei der Nutzung der App DB Navigator", teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Die IT-Fachleute arbeiteten "mit Hochdruck an der Lösung", hieß es weiter. Andere Systeme seien von der Störung nicht betroffen. Über die Internetseite der Bahn könnten Tickets weiter gebucht und Fahrplaninformationen abgerufen werden.

Der DB Navigator ist zuletzt grundlegend erneuert worden.

Vor der finalen Umstellung konnten Bahn-Kunden bereits über die Projekt-App "Next DB Navigator" das neue Design und die neuen Funktionen testen und bewerten. Ob die technischen Probleme von Mittwoch mit der Umstellung zusammenhängen, war zunächst nicht bekannt.